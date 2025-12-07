Telefonata Meloni-Zelensky la premier rinnova sostegno a Kiev | cosa si sono detti i due leader

Fanpage.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giorgia Meloni sente al telefono il presidente ucraino Zelensky, annunciando una sua imminente vista a Roma e ribadendo il "sostegno al processo negoziale in corso e all’impegno degli Stati Uniti per individuare un percorso che possa condurre a una pace giusta e duratura". 🔗 Leggi su Fanpage.it

