teddy lasso stagione 4 con squadra femminile e cameo femminili

ritorni e innovazioni nella quarta stagione di ted lasso. Con l’anticipata attesa per il ritorno di Ted Lasso nel 2026, si prevede un cambio sostanziale nei filoni narrativi rispetto alle stagioni precedenti. Per la prima volta, la serie si concentrerà su una squadra di calcio femminile, con Ted Lasso nel ruolo di allenatore di atlete di sesso femminile. Questa novità rappresenta un passo importante verso una maggiore rappresentazione dello sport femminile nel panorama televisivo. andamento della produzione e novità narrative. La produzione della quarta stagione di Ted Lasso è in fase avanzata e dovrebbe concludersi nei prossimi settimane. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

