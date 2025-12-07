Teatro Società Buon esordio e arriva Piovani

Ilgiorno.it | 7 dic 2025

Un debutto da standing ovation al rinnovato e riaperto Teatro della Società di Lecco. Dopo la prima di settimana scorsa, con il taglio del nastro inaugurale al termine di una serata durata otto anni e un massiccio intervento di riqualificazione e ristrutturazione totale, la risposta dei lecchesi e degli spettatori è stata il sold out di tutti gli eventi inaugurali: recitazione, musica, balletto. tutto esaurito, con applausi a scena aperta. Pienone pure per le 18 visite guidate all’interno del teatro. E per il 2026 tutti gli abbonamenti per gli spettacoli di prosa sono andati a ruba in poco più di 24 ore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

