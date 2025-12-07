Te la faccio pagare | non è una minaccia è il grido di una donna in trappola

Perugiatoday.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La frase pronunciata dalla moglie, “te la faccio pagare”, non è una minaccia, ma la prova di una condizioni di prostrazione davanti alle violenze quotidiane. Con questa motivazione la Corte d’appello di Perugia ha confermato la condanna a 4 anni e messo per maltrattamenti, nei confronti di un. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

