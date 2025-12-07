Tatiana Tramacere parla il papà | Tante domande ma solo un genitore capisce la mia gioia Credevo di averla persa

Il papà di Tatiana Tramacere ha raccontato gli ultimi giorni dopo il ritrovamento della 27enne scomparsa il 24 novembre. La ragazza in realtà si era nascosta a casa dell'amico Dragos proprio a Nardò. "Ora abbiamo ricominciato a vivere, ma dobbiamo riappropriarci della nostra serenità. Tatiana non risponde alle domande, ascolta e piange". 🔗 Leggi su Fanpage.it

