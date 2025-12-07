Tatiana Tramacere non si reggeva in piedi dubbi del papà su Dragos e la replica del 30enne alle accuse
Rino, il padre di Tatiana Tramacere, ha espresso i suoi dubbi su Dragos Ioan Ghermescu: cos'ha detto e come ha replicato il 30enne. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
