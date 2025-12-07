La forte preccupazione per Tatiana Tramacere, la 27enne di Nardò di cui si erano perse le tracce per 11 giorni, si è trasformata in odio e critiche non appena è stata. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Tatiana Tramacere, il papà: «È tornata smagrita, sofferente, non si reggeva in piedi. Si è chiusa nel silenzio, piange. Dragos? Non so che persona sia»