Tatiana Tramacere il papà | È tornata smagrita sofferente non si reggeva in piedi Si è chiusa nel silenzio piange Dragos? Non so che persona sia

7 dic 2025

La forte preccupazione per Tatiana Tramacere, la 27enne di Nardò di cui si erano perse le tracce per 11 giorni, si è trasformata in odio e critiche non appena è stata. 🔗 Leggi su Leggo.it

