Dopo 10 giorni di agonia la famiglia di Tatiana Tramacere ha potuto riabbracciare sua figlia, oggi il padre ha dato la sua versione dei fatti. Nemmeno lui sa perché sua figlia si è allontanata da loro ed ha spiegato come sta ora la 27enne. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Tatiana Tramacere, il padre: “Si è chiusa nella sua stanza, non parla”