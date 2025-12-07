Tatiana Tramacere il padre | Si è chiusa nella sua stanza non parla

Ildifforme.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo 10 giorni di agonia la famiglia di Tatiana Tramacere ha potuto riabbracciare sua figlia, oggi il padre ha dato la sua versione dei fatti. Nemmeno lui sa perché sua figlia si è allontanata da loro ed ha spiegato come sta ora la 27enne. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

tatiana tramacere il padre si 232 chiusa nella sua stanza non parla

© Ildifforme.it - Tatiana Tramacere, il padre: “Si è chiusa nella sua stanza, non parla”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

tatiana tramacere padre 232Tatiana Tramacere, il padre: “Sto vivendo il mio Natale anticipatamente” - Rino Tramacere, il padre della 27enne scomparsa il 24 novembre a Nardò e ritrovata viva dai carabinieri durante una perquisizione nell’abitazione del 30enne Dragos- Secondo tg24.sky.it

tatiana tramacere padre 232Tatiana Tramacere, ritrovata dopo 10 giorni: cosa &#232; successo alla ragazza scomparsa a Nardò - "È stato un regalo di Natale, l'abbiamo ritrovata sana e salva". Da iltempo.it

tatiana tramacere padre 232SALVA TATIANA Ritrovata Tatiana Tramacere: “Sto vivendo il mio Natale in anticipo”, dice il padre - Ritrovata Tatiana Tramacere: “Sto vivendo il mio Natale in anticipo”, dice il padre ... Riporta statoquotidiano.it

Il ritrovamento di Tatiana Tramacere, l'amico Dragos: «È stata lei a organizzare tutto e a chiedermi di aiutarla» - A dieci giorni dalla scomparsa &#232; stata trovata viva la 27enne di Nardò. Si legge su vanityfair.it

tatiana tramacere padre 232Il mistero di Tatiana Tramacere: 10 giorni nel nulla. La verità era a pochi metri da casa - La scomparsa di Tatiana Tramacere, il sospetto di un gesto estremo o di un sequestro e il ritrovamento nella mansarda di un conoscente: ora gli inquirenti indagano per chiarire cosa sia davvero accadu ... Come scrive panorama.it

tatiana tramacere padre 232Tatiana Tramacere, dalla scomparsa al ritrovamento in una mansarda a Nardò: cosa sappiamo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Tatiana Tramacere, dalla scomparsa al ritrovamento in una mansarda a Nardò: cosa sappiamo ... Segnala tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Tatiana Tramacere Padre 232