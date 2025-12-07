Tatiana Tramacere il padre | Si è chiusa nella sua stanza non parla
Dopo 10 giorni di agonia la famiglia di Tatiana Tramacere ha potuto riabbracciare sua figlia, oggi il padre ha dato la sua versione dei fatti. Nemmeno lui sa perché sua figlia si è allontanata da loro ed ha spiegato come sta ora la 27enne. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Bufera social su Tatiana Tramacere: dai like alle critiche https://www.antennasud.com/bufera-social-su-tatiana-tramacere-dai-like-alle-critiche/ - facebook.com Vai su Facebook
Come per la famiglia del bosco, il caso di Tatiana Tramacere dimostra l’impossibilità di farsi i cazzi propri senza dover renderne conto alla stramaledetta comunità sociale. Il reato che avrebbero compiuto lei e il fidanzato è questo: nascondersi. Vai su X
Tatiana Tramacere, il padre: “Sto vivendo il mio Natale anticipatamente” - Rino Tramacere, il padre della 27enne scomparsa il 24 novembre a Nardò e ritrovata viva dai carabinieri durante una perquisizione nell’abitazione del 30enne Dragos- Secondo tg24.sky.it
Tatiana Tramacere, ritrovata dopo 10 giorni: cosa è successo alla ragazza scomparsa a Nardò - "È stato un regalo di Natale, l'abbiamo ritrovata sana e salva". Da iltempo.it
SALVA TATIANA Ritrovata Tatiana Tramacere: “Sto vivendo il mio Natale in anticipo”, dice il padre - Ritrovata Tatiana Tramacere: “Sto vivendo il mio Natale in anticipo”, dice il padre ... Riporta statoquotidiano.it
Il ritrovamento di Tatiana Tramacere, l'amico Dragos: «È stata lei a organizzare tutto e a chiedermi di aiutarla» - A dieci giorni dalla scomparsa è stata trovata viva la 27enne di Nardò. Si legge su vanityfair.it
Il mistero di Tatiana Tramacere: 10 giorni nel nulla. La verità era a pochi metri da casa - La scomparsa di Tatiana Tramacere, il sospetto di un gesto estremo o di un sequestro e il ritrovamento nella mansarda di un conoscente: ora gli inquirenti indagano per chiarire cosa sia davvero accadu ... Come scrive panorama.it
Tatiana Tramacere, dalla scomparsa al ritrovamento in una mansarda a Nardò: cosa sappiamo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Tatiana Tramacere, dalla scomparsa al ritrovamento in una mansarda a Nardò: cosa sappiamo ... Segnala tg24.sky.it