Tatiana Tramacere il padre attacca l’amico rumeno | È smagrita e senza forze legale di Dragos Ioan Ghermescu | Nessun maltrattamento

"Non c'è stato alcun maltrattamento o altro. Inoltre, l'allontanamento volontario, come ha dichiarato sempre ai carabinieri, era frutto della volontà della ragazza. Tutto questo è stato confermato dalla stessa", ha dichiarato l’avvocato, replicando alle parole di Tramacere secondo cui al momento del. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Tatiana Tramacere, il padre attacca l’amico rumeno: “È smagrita e senza forze”, legale di Dragos Ioan Ghermescu: “Nessun maltrattamento”

