Tatiana Tramacere il legale dell’amico | Nessun maltrattamento lo esclude anche il padre

(Adnkronos) – “Lo dice pure il padre nell’intervista al Corriere della Sera: l’ha trovata malnutrita ma ha escluso maltrattamenti. E’ una ipotesi che non è stata neanche vagliata nella sede di ascolto da parte degli inquirenti. Non c’è input neanche da parte della presunta persona offesa sui maltrattamenti, cioè da Tatiana che ha confermato, penso . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Tatiana Tramacere, il legale dell’amico: “Nessun maltrattamento, lo esclude anche il padre”

