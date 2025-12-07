Tatiana Tramacere i dubbi della famiglia | Era smagrita non si reggeva in piedi Non siamo convinti che abbia organizzato tutto

«Abbiamo attraversato le tenebre e rivisto il sole, all’improvviso. Solo un padre può capire cos? significa ritrovare una figlia sana e salva dopo avere convissuto per giorni e notti con la paura di averla persa». Rino Tramacere, padre di Tatiana, ragazza scomparsa per giorni a Nardò e poi ritrovata viva a casa dell’amico Dragos Gheormescu, lo racconta al Corriere della Sera. Gioia, ma anche sospetti. Perché la famiglia della 27enne vuole vederci chiaro. Non è convinto della versione dei fatti fornita sia da lui che dalla giovane. Ovvero quella di un mero allontanamento volontario scappato di mano. 🔗 Leggi su Open.online

