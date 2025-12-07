Tatiana Tramacere è morta così la falsa notizia sulla 27enne ritrovata è nata da una semplice decorazione natalizia

« Tatiana Tramacere è morta, si cerca il corpo ». I titoli rimbalzano su tantissime testate online intorno alle 20.30 di giovedì 4 novembre. Dai carabinieri la notizia non è ancora arrivata, ma il migliaio di persone che si è radunato davanti allo stabile dove abita Dragos Gheormescu, l’amico intimo che ha tenuto nascosta la 27enne per dieci giorni. La voce rimbalza di bocca in bocca, si trasforma in rabbia. Prima le grida e gli insulti contro Vladimir, fratello di Tatiana che la gente ha scambiato per lo stesso Dragos o per il cugino. Poi un gruppetto di persone inferocite inizia a spostare di forza alcune macchine, come se preparasse un’assalto nel caso il 30enne avesse mostrato la sua faccia. 🔗 Leggi su Open.online