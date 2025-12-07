Tatiana Tramacere è morta così la falsa notizia sulla 27enne ritrovata è nata da una semplice decorazione natalizia
« Tatiana Tramacere è morta, si cerca il corpo ». I titoli rimbalzano su tantissime testate online intorno alle 20.30 di giovedì 4 novembre. Dai carabinieri la notizia non è ancora arrivata, ma il migliaio di persone che si è radunato davanti allo stabile dove abita Dragos Gheormescu, l’amico intimo che ha tenuto nascosta la 27enne per dieci giorni. La voce rimbalza di bocca in bocca, si trasforma in rabbia. Prima le grida e gli insulti contro Vladimir, fratello di Tatiana che la gente ha scambiato per lo stesso Dragos o per il cugino. Poi un gruppetto di persone inferocite inizia a spostare di forza alcune macchine, come se preparasse un’assalto nel caso il 30enne avesse mostrato la sua faccia. 🔗 Leggi su Open.online
Altre letture consigliate
Tatiana Tramacere scomparsa, s’indaga per istigazione al suicidio. Sequestrato telefono di un amico
Il fratello di Tatiana Tramacere: “Andava da un’amica ma non è mai arrivata. Da allora il buio”
“Tatiana Tramacere è viva e sta bene”, era nella soffitta dell’amico. L’ipotesi: si nascondeva
È provata Tatiana Tramacere, così racconta il fratello. Parla poco con la famiglia. "Quando è tronata a casa era smagrita e senza forze”, avrebbe detto il papà. Un mistero cosa sia davvero successo e perché. - facebook.com Vai su Facebook
Come per la famiglia del bosco, il caso di Tatiana Tramacere dimostra l’impossibilità di farsi i cazzi propri senza dover renderne conto alla stramaledetta comunità sociale. Il reato che avrebbero compiuto lei e il fidanzato è questo: nascondersi. Vai su X
C'è qualcosa di inquietante nella reazione alla fake news della morte di Tatiana Tramacere - Nel frattempo però era stata diffusa la notizia del ritrovamento del suo cadavere ... ilfoglio.it scrive
Tatiana Tramacere, chi è la ragazza scomparsa a Nardò e poi ritrovata: età, lavoro, il rapporto con Dragos Gheormescu - Un caso di cronaca che ha tenuto tutti con il fiato sospeso fino all’epilogo sorprendete ma, per fortuna, positivo: scopriamo di più sulla giovane. Si legge su libero.it
Tatiana Tramacere, bomba Tg1: l'ultimo video e la fuga, cosa è successo - Video esclusivi del Tg1 sul caso di Tatiana Tramacere, la ragazza scomparsa per 10 giorni a Nardò e trovata viva oggi. Come scrive iltempo.it