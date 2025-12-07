Tatiana la famiglia rompe il silenzio | Non è andata come dicono…

Il caso di Tatiana Tramacere continua a scuotere Nardò. Dopo il ritrovamento della ventisettenne nascosta per undici giorni nell’appartamento di Dragos Gheormescu, la famiglia respinge con forza l’idea che la vicenda possa considerarsi chiusa. Nella casa dove Tatiana è rientrata da 48 ore, protetta da parenti e silenzio, il fratello Vladimir racconta dubbi e inquietudini che crescono di ora in ora, mentre il paese passa dall’emozione del ritrovamento all’onda del giudizio social. Tra persiane serrate e telecamere ancora appostate in strada, i parenti chiedono che venga chiarito ciò che è accaduto in quei giorni trascorsi nell’abbaino dell’amico, un ragazzo che la famiglia conosceva appena, al punto da non sapere nemmeno della relazione nata tra i due. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

