Tatiana la famiglia rompe il silenzio | Non è andata come dicono…

Il caso di Tatiana Tramacere continua a scuotere Nardò. Dopo il ritrovamento della ventisettenne nascosta per undici giorni nell’appartamento di Dragos Gheormescu, la famiglia respinge con forza l’idea che la vicenda possa considerarsi chiusa. Nella casa dove Tatiana è rientrata da 48 ore, protetta da parenti e silenzio, il fratello Vladimir racconta dubbi e inquietudini che crescono di ora in ora, mentre il paese passa dall’emozione del ritrovamento all’onda del giudizio social. Tra persiane serrate e telecamere ancora appostate in strada, i parenti chiedono che venga chiarito ciò che è accaduto in quei giorni trascorsi nell’abbaino dell’amico, un ragazzo che la famiglia conosceva appena, al punto da non sapere nemmeno della relazione nata tra i due. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Tatiana, la famiglia rompe il silenzio: “Non è andata come dicono…”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Tatiana, i dubbi della famiglia: “Dragos non dice la verità” Vai su X

#criticata #Tatiana Molti utenti non le perdonano il silenzio mantenuto mentre l’intero paese e la sua famiglia vivevano nell’angoscia, con forze dell’ordine e volontari impegnati nelle ricerche - facebook.com Vai su Facebook

“Ha deciso lei” Tatiana Tramacere, rompe il silenzio il suo avvocato: cambia tutto - Tatiana Tramacere torna a Nardò dopo 10 giorni di scomparsa. Lo riporta bigodino.it

Dragos-Ioan Gheormescu rompe il silenzio sulla scomparsa di Tatiana Tramacere, "chiedo scusa ai genitori" - Dragos è il 30enne che ha coperto la "fuga" di Tatiana Tramacere per 10 giorni: "Il forte sentimento non mi ha fatto comprendere le conseguenze" ... Scrive virgilio.it

Tatiana Tramacere, Dragos rompe il silenzio al Tg1: “Non l’ho rapita, volevo tutelarla” - Il 30enne legge una dichiarazione al Tg1: “Era una scelta condivisa. Secondo affaritaliani.it

Tatiana, i dubbi della famiglia: “Dragos non dice la verità” - Nardò, il fratello della ragazza rimasta chiusa per undici giorni a casa dell’amico: “Cosa è successo in quegli undici giorni nessuno lo sa ancora, i ... Come scrive repubblica.it

La mamma di Tatiana rompe il silenzio e svela: "Un’ossessione… (1 / 2) - Per oltre una settimana, la città di Nardò ha vissuto giorni di forte per la sorte di Tatiana Tramacere, la 27enne scomparsa nel primo pomeriggio del 24 novembre 2025. Secondo donna.fidelityhouse.eu

Dragos e la sceneggiata in Tv: rompe il silenzio e vuota il sacco (1 / 2) - Dopo 9 giorni di grande apprensione per le sorti di Tatiana Tramacere, la 27enne residente a Nardò, scomparsa improvvisamente nel pomeriggio del 24 novembre 2025, è stata finalmente ritrovata sana e s ... Si legge su donna.fidelityhouse.eu