Tatiana i dubbi del papà | Era smagrita non si reggeva in piedi Maltrattata? Non so

Quotidiano.net | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lecce, 7 dicembre 2025 – Provata, dimagrita, stanca al punto di non poter camminare. Rino Tramacere ha ritrovato sua figlia dopo gli 11 giorni passati in gran segreto nell’appartamento dell’amico Dragos. Il sollievo di rivederla dopo aver temuto il peggio è grande ma la preoccupazione per lei resta. “Tatiana non parla, continua a piangere”  Quando Tatiana è tornata a casa “ non riusciva nemmeno a reggersi in piedi – ha raccontato l’uomo in un’intervista al Corriere della Sera –. L'abbiamo dovuta portare via a forza di braccia. Perché fosse in quelle condizioni non lo sappiamo ancora”. E ancora non sta bene. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

tatiana i dubbi del pap224 era smagrita non si reggeva in piedi maltrattata non so

© Quotidiano.net - Tatiana, i dubbi del papà: “Era smagrita, non si reggeva in piedi. Maltrattata? Non so...”

Contenuti che potrebbero interessarti

Tatiana, i dubbi della famiglia: “Dragos non dice la verità”

Il fratello di Tatiana Tramacere: “Può essere successo di tutto”. I dubbi della mamma sul ragazzo che frequentava

Nardò esulta, Tatiana è stata ritrovata viva: tutti i dubbi degli inquirenti

Cerca Video su questo argomento: Tatiana Dubbi Pap224 Era