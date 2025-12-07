Tatiana i dubbi del papà | Era smagrita non si reggeva in piedi Maltrattata? Non so

Lecce, 7 dicembre 2025 – Provata, dimagrita, stanca al punto di non poter camminare. Rino Tramacere ha ritrovato sua figlia dopo gli 11 giorni passati in gran segreto nell’appartamento dell’amico Dragos. Il sollievo di rivederla dopo aver temuto il peggio è grande ma la preoccupazione per lei resta. “Tatiana non parla, continua a piangere” Quando Tatiana è tornata a casa “ non riusciva nemmeno a reggersi in piedi – ha raccontato l’uomo in un’intervista al Corriere della Sera –. L'abbiamo dovuta portare via a forza di braccia. Perché fosse in quelle condizioni non lo sappiamo ancora”. E ancora non sta bene. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

