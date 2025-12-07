Tatiana era senza forze | il padre parla di choc e denutrizione l’avvocato di Dragos | Tutto consensuale

Il ritrovamento e il silenzio che pesa. Tatiana Tramacere è tornata a casa dopo undici giorni trascorsi nella mansarda dell’amico Dragos Ioan Ghermuscu, a Nardò. Rientro segnato non da sollievo ma da shock e mutismo. « Si è chiusa in un silenzio quasi totale, nella sua stanza, da sola. Non vuole vedere nessuno, non parla, non chiede nulla, è ancora sotto choc », ha dichiarato il padre Rino Tramacere, intervistato dal Corriere della Sera. La giovane, 27 anni, « tornerà la nostra Tatiana di sempre: solare, felice, con tanta voglia di vivere », ma per ora « bisogna solo proteggerla, anche dalle notizie che circolano ». 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - «Tatiana era senza forze»: il padre parla di choc e denutrizione, l’avvocato di Dragos: «Tutto consensuale»

