Tatiana dai like alle critiche social | Risarcisca le spese per le ricerche

Quotidiano.net | 7 dic 2025

Come un’onda che cresce ora dopo ora, le decine di migliaia di follower che seguono da tempo Tatiana Tramacere per le sue poesie sul senso della vita e dell’amore, si schierano contro di lei. La gioia del ritrovamento sta lasciando il posto alle accuse alla studentessa 27enne di Nardò che ha fatto perdere le sue tracce per 11 giorni, tenendo l’Italia col fiato sospeso. Tatiana è stata ritrovata giovedì sera a casa di Dragos Ioan Gheormescu, il 30enne al quale era legata da un rapporto di affetto, e che avrebbe assecondato la sua voglia di sparire. Secondo quanto accertato dagli inquirenti, i due avrebbero organizzato insieme questa messa in scena che sarebbe durata ancora se i carabinieri non li avessero smascherati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

