Tatiana dai like alle critiche social | Risarcisca le spese per le ricerche
Come un’onda che cresce ora dopo ora, le decine di migliaia di follower che seguono da tempo Tatiana Tramacere per le sue poesie sul senso della vita e dell’amore, si schierano contro di lei. La gioia del ritrovamento sta lasciando il posto alle accuse alla studentessa 27enne di Nardò che ha fatto perdere le sue tracce per 11 giorni, tenendo l’Italia col fiato sospeso. Tatiana è stata ritrovata giovedì sera a casa di Dragos Ioan Gheormescu, il 30enne al quale era legata da un rapporto di affetto, e che avrebbe assecondato la sua voglia di sparire. Secondo quanto accertato dagli inquirenti, i due avrebbero organizzato insieme questa messa in scena che sarebbe durata ancora se i carabinieri non li avessero smascherati. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
News recenti che potrebbero piacerti
Tatiana Tramacere, l'influencer 27enne passa dai like su Instagram alla pioggia di critiche - telebari.it/attualita/2352… - #Bari #Notizie #News Vai su X
Bufera social su Tatiana Tramacere: dai like alle critiche https://www.antennasud.com/bufera-social-su-tatiana-tramacere-dai-like-alle-critiche/ - facebook.com Vai su Facebook
Tatiana dai like alle critiche social: "Risarcisca le spese per le ricerche" - Come un’onda che cresce ora dopo ora, le decine di migliaia di follower che seguono da tempo Tatiana Tramacere ... Lo riporta quotidiano.net
Il mondo dei social dopo la ricomparsa di Tatiana: dai like alle critiche - Il mondo dei social scatenato contro Tatiana Tramacere, la 27enne di Nardò scomparsa per 11 giorni e poi ritrovata giovedì sana e salva in ... Lo riporta rainews.it
TATIANA CRITICATA Con la ricomparsa di Tatiana, sui social dai like alle critiche: “Vittime di femminicidio uccise moralmente” - Il mondo dei social, da sempre il terreno preferito di Tatiana Tramacere, 27 anni, residente a Nardò, scompar ... Da statoquotidiano.it
Con ricomparsa Tatiana mondo social passa dai like a critiche - Il mondo dei social tanto caro a Tatiana Tramacere, la 27enne che vive a Nardò scomparsa per 11 giorni e poi ritrovata giovedì s ... Segnala msn.com
Bufera social su Tatiana: dalla solidarietà alla condanna pubblica - Ritrovata dopo undici giorni a casa di un amico con cui avrebbe organizzato la sparizione, Tatiana è ora al centro di accuse di irresponsabilità e mancanza di rispetto verso chi l’ha cercata ... Lo riporta msn.com