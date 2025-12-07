Tartarughe in fuga dal Monte Conero Mille orme fossili raccontano il panico durante un terremoto

Repubblica.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ritrovamento fatto da tre alpinisti avventuratisi in una zona proibita. Le impronte risalgono a 80 milioni di anni fa. Gli animali impauriti hanno cercato la salvezza in mare. 🔗 Leggi su Repubblica.it

