Tariffa puntuale dei rifiuti La rivoluzione da gennaio
Si allarga la platea delle amministrazioni che passano alla Tariffa Corrispettiva Puntuale, il sistema che supera la tradizionale Tari e calcola la bolletta in base alla quantità reale di rifiuti indifferenziati prodotta dagli utenti e che, dal 1° gennaio 2026, coinvolgerà anche i residenti di Sasso Marconi. Una novità significativa, che segue il percorso già intrapreso da molti Comuni della regione e che rientra nelle strategie del Piano regionale dei rifiuti per aumentare ulteriormente la raccolta differenziata. Nel dettaglio, come spiegato da Hera, l’importo della tariffa corrispettiva puntuale per le utenze domestiche sarà calcolato in base alla superficie dell’immobile, al numero degli occupanti e sulla quantità prestabilita di rifiuti indifferenziabili conferibili ogni anno: il meccanismo sarà simile anche per le attività economiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
