Tappa a Cagliari la Roma per reagire | Gasperini a caccia di risposte

Un'intera settimana di lavoro senza intermezzi europei è probabilmente arrivata nel momento giusto per la Roma, che aveva bisogna di lasciar guarire le ferite della sconfitta con il Napoli. Il ko subito allo Stadio Olimpico non deve però aver fatto crollare quelle certezze cresciute con il passare delle giornate e che dovranno nuovamente essere mostrate questo pomeriggio, alle ore 15, nella sfida con il Cagliari all' Unipol Domus. Un match sicuramente non semplice, contro una squadra che seppur non vinca da nove partite sa essere insidiosa e che ha bisogno di punti per l'obiettivo salvezza. La Roma di Gian Piero Gasperini dovrà dunque presentarsi in Sardegna con la giusta mentalità, approcciando nel migliore dei modi la gara, per lanciare un segnale importante in primis a se stessa, dimostrando di non aver psicologicamente subito l'1-0 contro i partenopei.

