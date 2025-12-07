Un’amministrazione poco trasparente: così il consigliere pianorese Luca D’Oristano aveva definito l’amministrazione di Luca Vecchiettini a più di un anno dalle elezioni. E la replica del primo cittadino pianorese non è tardata ad arrivare: "Non sorprende che chi vive dall’altra parte di Bologna, non partecipa ai consigli comunali e in 500 giorni non ha mai fatto proposte ma solo polemiche non si sia accorto delle tante cose che sono state fatte nel nostro Comune. Dai cantieri post-alluvione ai tanti lavori sulle strade, le manutenzioni straordinarie su scuole e impianti sportivi, i progetti sul verde e le iniziative culturali e ricreative, è stato un anno fitto di attività e investimenti che raccoglieremo nel consuntivo di fine anno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Tanti progetti concretizzati, i risultati richiedono tempo e dedizione"