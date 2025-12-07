tanti attacchi zero risposte

Francesca Albanese in una lettera al Fatto in cui un po' si loda e molto s'imbroda attribuisce il generalizzato sconcerto per le sue posizioni all'abitudine di esprimersi con modi e toni eccessivamente "bruschi". Dimentica una cosa. Quei toni e quei modi sono rivolti sempre e soltanto a chi le rimprovera un'eccessiva vicinanza ad Hamas. O a chi critica gli orrori messi a segno da quell'organizzazione. Il che non sarebbe un problema se la signora Albanese non si fregiasse del titolo di "special rapporteur" dell'Onu per i "territori palestinesi occupati". Secondo il "Consiglio per i diritti umani" dell'Onu chi occupa quella posizione ha il compito di "raccogliere esaminare e verificare informazioni credibili su presunte violazioni dei diritti umani nel tema o nel paese di competenza" denunciando "casi individuali gravi". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

