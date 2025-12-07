Tanti attacchi zero risposte
Francesca Albanese in una lettera al Fatto in cui un po' si loda e molto s'imbroda attribuisce il generalizzato sconcerto per le sue posizioni all'abitudine di esprimersi con modi e toni eccessivamente "bruschi". Dimentica una cosa. Quei toni e quei modi sono rivolti sempre e soltanto a chi le rimprovera un'eccessiva vicinanza ad Hamas. O a chi critica gli orrori messi a segno da quell'organizzazione. Il che non sarebbe un problema se la signora Albanese non si fregiasse del titolo di "special rapporteur" dell'Onu per i "territori palestinesi occupati". Secondo il "Consiglio per i diritti umani" dell'Onu chi occupa quella posizione ha il compito di "raccogliere esaminare e verificare informazioni credibili su presunte violazioni dei diritti umani nel tema o nel paese di competenza" denunciando "casi individuali gravi". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
AL CARDIOPALMA No, l’admin non é ubriaco, le grafiche sono corrette. Sono necessari ben 38 punti alle nostre ragazze per portare a casa un combattutissimo primo set, equilibrato fino al 36 pari e conquistato grazie a due attacchi importanti di @giorgi - facebook.com Vai su Facebook
Attacco sul cellulare di un altro giornalista di Fanpage, Ruotolo (Pd): “Zero risposte dal governo Meloni” - it Ciro Pellegrino, vittima di un attacco da parte di uno spyware mercenario ancora ignoto, che ha messo sotto controllo il suo telefono, da parte di Sandro ... Si legge su fanpage.it