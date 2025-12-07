Tante omertà Il nostro lavoro non è finito
Lì dove si moltiplica la nebbia e iniziano i misteri, lì dove il romanticismo del Delta e i sogni di un ragazzino degli anni Ottanta – il ‘nostro’ Willy – si spezzano contro una realtà di presagi lugubri e violenti; lì, insomma, sul ponte di chiatte di Goro, dove le barche traballano e le auto e le bici scorrono sul Po, sospese in un sussulto ondulatorio che rimanda a Caronte, c’è il punto di svolta di un’inchiesta giornalistica che viene sbalzata da anni da Nicola Bianchi. Dal 1988 dal Carlino. E oggi, lì dove l’Emilia-Romagna lascia spazio al Veneto, vi raccontiamo con l’epilogo (?) e la decima puntata del podcast ‘L’ultima verità’ lo snodo nella vicenda di Vilfrido Luciano Branchi: una coraggiosa intervista all’indagato principale, l’uomo capace di usare una pistola per maiali, ma capace anche di farlo sugli uomini? La confessione non arriva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Contenuti che potrebbero interessarti
"Non mi sento più mamma, mi sento nonna. Mi auguro serenità, sono una donna molto forte, voglio la verità, sono pronta a dispiacermi e a scusarmi. Non si può restare nell’omertà e non si può fare finta di niente" Il dolore di Corinne Cléry, l'attrice racconta il ra - facebook.com Vai su Facebook
Tante omertà. Il nostro lavoro non è finito - ) e la decima puntata del podcast ‘L’ultima verità’ lo snodo nella vicenda di Vilfrido Luciano Branchi ... Da ilrestodelcarlino.it
Italian film commission, 'nostro lavoro promuove territorio' - Tante regioni, grazie al lavoro delle loro film commission, hanno utilizzato il cinema come strumento per far ... Scrive ansa.it
Lavoro, crescita record degli occupati: 62,7%. E i nuovi posti sono fissi - Almeno non ci sono stati dal 2004, punto di inizio della serie delle ... Si legge su ilmessaggero.it
Lavoro, festa con tante ombre: "Ottomila disoccupati in provincia, mille in più nel giro di un anno" - Oggi è festa per 126mila lavoratori nel Maceratese, di cui 98mila dipendenti e 28mila indipendenti. Da ilrestodelcarlino.it
Mercato del lavoro. Patriarca (Anla): “Tante le linee di faglia. Difficoltà non solo per le nuove generazioni, ma anche per i più adulti” - Sono diversi i dati forniti in questi giorni dall’Istat sul mercato del lavoro italiano che – come viene sottolineato nella Nota sull’andamento dell’economia – “continua a mostrarsi solido”. agensir.it scrive