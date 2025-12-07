Tante omertà Il nostro lavoro non è finito

Lì dove si moltiplica la nebbia e iniziano i misteri, lì dove il romanticismo del Delta e i sogni di un ragazzino degli anni Ottanta – il ‘nostro’ Willy – si spezzano contro una realtà di presagi lugubri e violenti; lì, insomma, sul ponte di chiatte di Goro, dove le barche traballano e le auto e le bici scorrono sul Po, sospese in un sussulto ondulatorio che rimanda a Caronte, c’è il punto di svolta di un’inchiesta giornalistica che viene sbalzata da anni da Nicola Bianchi. Dal 1988 dal Carlino. E oggi, lì dove l’Emilia-Romagna lascia spazio al Veneto, vi raccontiamo con l’epilogo (?) e la decima puntata del podcast ‘L’ultima verità’ lo snodo nella vicenda di Vilfrido Luciano Branchi: una coraggiosa intervista all’indagato principale, l’uomo capace di usare una pistola per maiali, ma capace anche di farlo sugli uomini? La confessione non arriva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it