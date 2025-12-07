La tangenziale di Tirano non sarà pronta per le Olimpiadi. La notizia, nell’aria dopo l’ultimo comunicato di Anas che denunciava una serie di intoppi e difficoltà per finire in tempo utile i lavori, è diventata ufficiale dopo le parole del sindaco della cittadina Stefania Stoppani che ha annunciato un incontro ormai imminente con le istituzioni per un piano del traffico alternativo, visto che "la Prefettura ci ha comunicato che la tangenziale non sarà aperta". Piano assai complicato visto che le arterie per attraversare Tirano sono essenzialmente due: quella “storica“ da viale Italia o lungo l’argine dell’Adda. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tangenziale olimpica ko: "È il simbolo dei fallimenti"