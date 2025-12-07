Tamberi Spero che mio rapporto con Olimpiadi duri sino a Los Angeles 2028

L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Tamberi “Spero che mio rapporto con Olimpiadi duri sino a Los Angeles 2028”

Scopri altri approfondimenti

Tamberi “Spero che mio rapporto con Olimpiadi duri sino a Los Angeles 2028” dlvr.it/TPgB25 #Sicilia #LiveSicilia Vai su X

Un momento emozionante che resterà nella storia: questa mattina, allo Stadio dei Marmi di Roma, è iniziato ufficialmente il viaggio della Fiamma Olimpica verso Milano. Un passaggio simbolico e toccante, quello tra Achille Polonara e Gianmarco Tamberi. Pol - facebook.com Vai su Facebook

Tamberi "Spero che mio rapporto con Olimpiadi duri sino a Los Angeles 2028" - "Il rapporto con le Olimpiadi vorrei continuare a stringerlo fino a Los Angeles. stream24.ilsole24ore.com scrive

Polonara riceve la Fiamma olimpica da Tamberi: “Emozionante essere qui in piedi, la mia battaglia è stata complicata” - La Fiamma olimpica ha iniziato il suo viaggio da Roma, dando il via alla lunga staffetta verso Milano- Lo riporta fanpage.it

Milano-Cortina 2026, da Tamberi a Polonora: il passaggio della torcia fa commuovere. La rivelazione di Gimbo sul futuro - Cortina, il passaggio della torcia tra Tamberi e Polonara fa commuovere Roma. Segnala sport.virgilio.it

Emozione Tamberi 'passare fiamma a Polonara una soddisfazione' - "Lo conosco bene, siamo amici fin da piccoli e siamo marchigiani entrambi. Secondo ansa.it

Il commovente passaggio della fiamma olimpica da Tamberi a Polonara: “Un’emozione essere qui in piedi” - E’ partito da Roma il viaggio del fuoco sacro che attraverserà tutta l’Italia prima di arrivare a Milano il 2 febbraio 2026 con l’inizio dei Giochi invernali organizzati insieme a Cortina. Riporta msn.com

Tamberi: «Ho pensato seriamente al ritiro ma poi è arrivata mia figlia. Ora l'obiettivo sono le Olimpiadi del 2028» - Durante la cena di gala che ha aperto la 29esima edizione del premio Fair Play Menarini, il porta bandiera della nazione alle ultime Olimpiadi francesi, Gianmarco Tamberi ha fatto il punto sul suo ... Si legge su ilmessaggero.it