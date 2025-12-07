Tamberi Spero che mio rapporto con Olimpiadi duri sino a Los Angeles 2028

Tamberi: «Ho pensato seriamente al ritiro ma poi è arrivata mia figlia. Ora l'obiettivo sono le Olimpiadi del 2028» - Durante la cena di gala che ha aperto la 29esima edizione del premio Fair Play Menarini, il porta bandiera della nazione alle ultime Olimpiadi francesi, Gianmarco Tamberi ha fatto il punto sul suo ... Si legge su ilmessaggero.it

