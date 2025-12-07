Tagliato il personale del Cup

TODI "È stata attuata una significativa riduzione del personale dedicato ai servizi Cup di Todi, Pantalla e Marsciano, nell’ambito di un taglio complessivo stimato in circa 200 ore settimanali su tutta la Usl Umbria 1. Una questione di estrema gravità per la nostra comunità e per l’intera Media Valle del Tevere ". Così la Lega Marsciano, che prosegue: "In primo luogo, i cittadini subiranno inevitabili ripercussioni in termini di tempi di attesa e qualità del servizio, considerando che si passerebbe da due operatori allo Sportello a un solo addetto. In secondo luogo, il personale vedrà ridotto ulteriormente il proprio orario di lavoro, con ricadute economiche difficilmente sostenibili sul bilancio familiare di ognuno di loro. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Tagliato il personale del Cup"

Leggi anche questi approfondimenti

Docenti e Personale ATA in Spagna e in Belgio per formazione e crescita professionale Taranto - L'Istituto Pirandello ha recentemente tagliato un importante traguardo nel campo della formazione internazionale, concludendo con successo il programma di m - facebook.com Vai su Facebook

Uefa Regions’ cup. San Marino va ko ed è tagliato fuori - La sfida tra i titani e l’Aragon premia di misura gli spagnoli, che hanno ottenuto con merito la possibilità di ... Si legge su ilrestodelcarlino.it

Cup, personale in ferie e lunghe ore di attesa agli sportelli: «Solo 3 su 8 aperti con 40 persone in coda». La replica dell'Usl - La visita medica si è conclusa in 15 minuti, ma le difficoltà di ... Riporta ilgazzettino.it

Il Cup a corto di personale: proteste per le lunghe file - Attese infinite, lunghe file e polemiche per il servizio ai Centri Unici di Prenotazione (Cup) in diverse strutture sanitarie della provincia di Frosinone. Si legge su ilmessaggero.it