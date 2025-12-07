Swinger il miracolo di Natale non c' è Filctem Cgil rompe con l' azienda

Veronasera.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si oscura il futuro occupazionale della Swinger International. Per i dipendenti dell'azienda di Bussolengo si profila all'orizzonte un «Natale amaro», hanno fatto sapere Gianni Morandini ed Erika Catini di Filctem Cgil Verona. La trattativa per la gestione degli esuberi si è conclusa con una. 🔗 Leggi su Veronasera.it

