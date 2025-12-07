Svolta in America Stop ai vaccini contro l’epatite B a tutti i neonati
Verranno inoculati solo i bambini le cui madri sono già positive. Gli altri aspetteranno due mesi e i consigli dei medici. Il Comitato consultivo sulle pratiche di immunizzazione (Acip) dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) ha messo fine alla raccomandazione che da oltre tre decenni prevedeva negli Stati Uniti la somministrazione a tutti i neonati del vaccino contro l’epatite B, entro ventiquattr’ore dalla loro venuta al mondo. La revisione del calendario vaccinale è passata con 8 voti a favore e 3 contrari, dopo la riunione di Atlanta ripresa per la prima volta da telecamere televisive. 🔗 Leggi su Laverita.info
Scopri altri approfondimenti
New York, Mamdani sindaco: svolta storica nella città simbolo d’America e schiaffo politico a Trump
Con il concerto della mezzosoprano Benedetta Orsi si è conclusa la prima stagione di New York Classica, la rassegna di musica da camera della quale sono direttore artistico e che si è svolta nella Sala Marc A. Scorcia dell'Opera America. Una voce italiana m - facebook.com Vai su Facebook
Si tratta di una svolta, perché Trump si distanzia dal principio di non ingerenza, seppure alla base ci sia il problema del Fentanyl che devasta la gioventù americana. La vicenda va seguita da vicino #FLASH# USA: MEDIA, TRUMP HA DATO A MADURO ULTI Vai su X
Vaccini, Usa: Acip verso stop alla dose universale anti-epatite B neonatale - Il 4 dicembre i consulenti Acip nominati dal segretario alla Salute Robert F. Lo riporta doctor33.it
Vaccini, ipotesi stop all’anti-epatite B ai neonati negli Usa. Gli esperti italiani: scelta senza basi scientifiche - L’ipotesi di interrompere la vaccinazione universale alla nascita contro l’epatite B negli Stati Uniti continua a scatenare reazioni durissime da parte degli esperti italiani ... doctor33.it scrive
Stop in Usa ai vaccini con il conservante timerosal, per i no vax causa l’autismo “ma non c’è nessuna prova” - Kennedy Jr (anche se sul morbillo ha dovuto fare una mezza marcia indietro, ndr) al ministero della Salute Usa, ha portato a un altro intervento ... ilfattoquotidiano.it scrive