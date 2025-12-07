Svolta in America Stop ai vaccini contro l’epatite B a tutti i neonati

Verranno inoculati solo i bambini le cui madri sono già positive. Gli altri aspetteranno due mesi e i consigli dei medici. Il Comitato consultivo sulle pratiche di immunizzazione (Acip) dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) ha messo fine alla raccomandazione che da oltre tre decenni prevedeva negli Stati Uniti la somministrazione a tutti i neonati del vaccino contro l’epatite B, entro ventiquattr’ore dalla loro venuta al mondo. La revisione del calendario vaccinale è passata con 8 voti a favore e 3 contrari, dopo la riunione di Atlanta ripresa per la prima volta da telecamere televisive. 🔗 Leggi su Laverita.info

