Svilar si arrende a Gaetano Cagliari-Roma 1-0 | secondo ko consecutivo per Gasperini
Non è arrivata la reazione che ci si attendeva dalla Roma, che coglie la seconda sconfitta consecutiva in campionato. All’ Unipol Domus, il Cagliari supera 1-0 la formazione di Gasperini, che disputa ancora una volta una partita notevolmente sottotono, resa ancora più complicata dal rosso per Celik ad inizio ripresa. Ai giallorossi non basta un super Svilar, che nel finale si deve arrendere alla rete di Gaetano, che regala i tre punti ai rossoblù. Cagliari-Roma, il racconto del match. A partire forte sono i padroni di casa, che non permettono alla Roma di costruire e riescono a costruire diverse potenziali occasioni da gol, trovando però un sempre attento Svilar. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
