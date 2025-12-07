Suzanne Duchamp journal intime con umorismo

Avevamo già scritto estesamente del piccolo libro di Talia Kwartler, giovane studiosa delle avanguardie di primo Novecento, Suzanne Duchamp par elle-même. École des modernités, Fage éditions, 2024 («Alias-D», 14-12-2024). Adesso . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Suzanne Duchamp, l’altra metà della sorellina - La cospicua letteratura critica sull’altra metà dell’avanguardia ha quasi ignorato, fino a oggi, la figura di Suzanne Duchamp. Lo riporta ilmanifesto.it

Suzanne Duchamp, protagonista sommersa del Dada. Una mostra per riscoprire la sua opera - Suzanne Duchamp, Factory of My Thoughts, 1920, Gouache, ink, and watercolor on paper, 45 x 55 cm Courtesy Galerie Natalie Seroussi copyright Suzanne Duchamp / 2025, ProLitteris, Zurich Tra le stirpi ... exibart.com scrive

Suzanne Duchamp, in bilico tra astrazione e figurazione - Sebbene a suo tempo il Dadaismo fosse considerato uno ‘scherzo’, in realtà fu un’avventura salutare per gli artisti poiché consentiva loro di respirare liberamente. Riporta rsi.ch

