Superzampone da 700 chili offerto gratis a tutti | in piazza il trionfo della gastronomia

Castelnuovo Rangone (Modena), 7 dicembre 2025 – Piazza gremita e tanto entusiasmo ieri per la trentaseiesima edizione del Superzampone, la manifestazione organizzata dall’ Ordine dei Maestri salumieri modenesi in collaborazione con l’amministrazione comunale per celebrare l’arte salumiera di Castelnuovo Rangone e di tutto il distretto. Circa 5.000, secondo le stime del Comune, le persone che in questi giorni hanno affollato il centro per degustare il maxi-insaccato (come sempre è stato offerto gratuitamente a tutti, accompagnato da contorno di fagioloni, pane e un bicchiere di lambrusco) e per partecipare a questa grande festa di comunità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

