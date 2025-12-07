Superzampone da 700 chili offerto gratis a tutti | in piazza il trionfo della gastronomia
Castelnuovo Rangone (Modena), 7 dicembre 2025 – Piazza gremita e tanto entusiasmo ieri per la trentaseiesima edizione del Superzampone, la manifestazione organizzata dall’ Ordine dei Maestri salumieri modenesi in collaborazione con l’amministrazione comunale per celebrare l’arte salumiera di Castelnuovo Rangone e di tutto il distretto. Circa 5.000, secondo le stime del Comune, le persone che in questi giorni hanno affollato il centro per degustare il maxi-insaccato (come sempre è stato offerto gratuitamente a tutti, accompagnato da contorno di fagioloni, pane e un bicchiere di lambrusco) e per partecipare a questa grande festa di comunità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Castelnuovo, un Superzampone di 700 chili per celebrare l’industria delle carni
Castelnuovo, un Superzampone di 700 chili per celebrare l’industria delle carni - L’edizione numero 36 della festa del Superzampone non ha tradito le attese, favorita anche dal sole e dalle temperature miti che hanno car ... Si legge su msn.com
Torna il Superzampone. Via ai preparativi per la festa - Il conto alla rovescia per il Superzampone 2024 a Castelnuovo Rangone è iniziato con la preparazione del mega- Secondo ilrestodelcarlino.it
Superzampone da oltre 300 chili: cotto per tre giorni, poi sarà distribuito gratis in piazza - A Castelnuovo Rangone si rinnova l'appuntamento con il maxi zampone artigianale, una tradizione consolidata che domenica 3 dicembre animerà la ... Riporta corrieredibologna.corriere.it