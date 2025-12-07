– L’ 8 dicembre, giorno dell’Immacolata Concezione, è uno di quei momenti dell’anno in cui le città si trasformano: chi parte per un weekend lungo, chi approfitta per fare l’albero, chi semplicemente si gode un lunedì festivo. E in mezzo a tutto questo, c’è la questione più pratica: i supermercati saranno aperti? Con il ponte alle porte, molti vorranno fare rifornimento, ma non tutti i punti vendita seguiranno gli orari abituali. . La buona notizia è che la maggior parte dei supermercati resterà aperta, garantendo a tutti la possibilità di organizzarsi senza fretta in vista delle festività natalizie. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Supermercati aperti l’8 Dicembre: quali non chiuderanno il giorno dell’Immacolata