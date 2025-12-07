Supermercati aperti il giorno dell'Immacolata quali saranno attivi l'8 dicembre | l’elenco completo

Dalla Conad all’Esselunga passando per Pam e Lidl: la lista dei supermercati che hanno deciso di tenere le sedi aperte per i consumatori anche lunedì 8 dicembre 2025, giorno dell'Immacolata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche questi approfondimenti

Molti supermercati resteranno aperti sia domenica 7 sia lunedì 8 dicembre, ma con orari spesso diversi dalla routine - facebook.com Vai su Facebook

Ecco quali sono i principali supermercati aperti nel giorno della festa dell’Immacolata, domenica 8 dicembre 2025, per recuperare l’ingrediente dimenticato Vai su X

Supermercati aperti lunedì 8 dicembre: la mappa e gli orari per la Festa dell’Immacolata - L’8 dicembre, giorno dedicato all’Immacolata, segna per molti italiani l’inizio concreto delle festività, con la cucina che ... Scrive msn.com

Supermercati aperti l'8 dicembre in Toscana, ecco dove - La catena ricorda che gli orari dei singoli punti vendita sono sempre aggiornati sul sito aziendale, nella ... lanazione.it scrive

Supermercati aperti il 7 e 8 dicembre 2025: cosa sapere sugli orari e come organizzare la spesa - Weekend dell’Immacolata 2025: ecco orari aggiornati dei supermercati e strategie pratiche per fare la spesa natalizia senza code e sorprese. Secondo trend-online.com

Supermercati aperti per il ponte dell’Immacolata: ecco quali - Saranno molti i supermercati aperti e operativi, anche per tutta la giornata, sia domenica 7 che lunedì 8 dicembre: ecco quali e come informarsi nel dettaglio ... Lo riporta msn.com

Supermercati aperti 7 e 8 dicembre: tutti gli orari di Esselunga, Carrefour, Lidl e Conad per Sant’Ambrogio e l’Immacolata - Esselunga, Carrefour, Lidl e molti altri: ecco gli orari dei supermercati durante il ponte dell'Immacolata e Sant'Ambrogio ... Scrive ilfattoquotidiano.it

Bologna, supermercati e negozi aperti domenica 7 e lunedì 8 dicembre per il ponte dell'Immacolata: dove fare la spesa - I supermercati aperti a Bologna nel weekend festivo che apre le Feste di Natale: gli orari dei punti vendita che rimarranno aperti ... corrieredibologna.corriere.it scrive