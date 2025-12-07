Supermercati aperti il giorno dell’Immacolata quali saranno attivi l’8 dicembre | l’elenco completo

Dalla Conad all’Esselunga passando per Pam e Lidl: la lista dei supermercati che hanno deciso di tenere le sedi aperte per i consumatori anche lunedì 8 dicembre 2025, giorno dell'Immacolata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Argomenti simili trattati di recente

Molti supermercati resteranno aperti sia domenica 7 sia lunedì 8 dicembre, ma con orari spesso diversi dalla routine - facebook.com Vai su Facebook

Ecco quali sono i principali supermercati aperti nel giorno della festa dell’Immacolata, domenica 8 dicembre 2025, per recuperare l’ingrediente dimenticato Vai su X

Supermercati aperti il giorno dell’Immacolata, quali saranno attivi l’8 dicembre: l’elenco completo - Dalla Conad all’Esselunga passando per Pam e Lidl: la lista dei supermercati che hanno deciso di tenere le sedi aperte per i consumatori anche lunedì ... Segnala fanpage.it

Supermercati aperti l'8 dicembre in Toscana, ecco dove - La catena ricorda che gli orari dei singoli punti vendita sono sempre aggiornati sul sito aziendale, nella ... Lo riporta lanazione.it

Supermercati aperti per il ponte dell’Immacolata: ecco quali - Saranno molti i supermercati aperti e operativi, anche per tutta la giornata, sia domenica 7 che lunedì 8 dicembre: ecco quali e come informarsi nel dettaglio ... Si legge su msn.com

Supermercati aperti lunedì 8 dicembre: la mappa e gli orari per la Festa dell’Immacolata - L’8 dicembre, giorno dedicato all’Immacolata, segna per molti italiani l’inizio concreto delle festività, con la cucina che si anima di profumi e preparazioni tipiche. Secondo msn.com

Bologna, supermercati e negozi aperti domenica 7 e lunedì 8 dicembre per il ponte dell'Immacolata: dove fare la spesa - I supermercati aperti a Bologna nel weekend festivo che apre le Feste di Natale: gli orari dei punti vendita che rimarranno aperti ... Secondo corrieredibologna.corriere.it

Supermercati aperti per l’Immacolata 2025/ Orari negozi 8 dicembre: l’elenco completo e come trovarli - Supermercati aperti per l'Immacolata 2025: le catene aperte domani, 8 dicembre, e i consigli per trovarle facilmente ... Si legge su ilsussidiario.net