Supermercati aperti 8 dicembre | da Esselunga a Il Gigante da Carrefour a Tigros il carrello della spesa non conosce festività

Domani, 8 dicembre, giorno dell’Immacolata, nell’area tra Bollate, Saronno, Paderno Dugnano e Limbiate la maggior parte dei supermercati resterà aperta con orari festivi o leggermente ridotti. A Saronno sarà aperta l’Esselunga di via Novara, con fascia oraria festiva. A Bollate si potrà fare la spesa sia al Lidl di via Cattaneo sia al Tigros di . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Supermercati aperti 8 dicembre: da Esselunga a Il Gigante, da Carrefour a Tigros, il carrello della spesa non conosce festività

