Supergirl | Il primo teaser trailer potrebbe essere in arrivo la prossima settimana?

Con la fine del 2025 all’orizzonte, l’attenzione si sposta sui film più attesi del 2026. Tra le uscite più importanti, spicca senza dubbio Supergirl, il prossimo attesissimo capitolo del DC Universe (DCU). Dopo il cameo del personaggio alla fine di Superman, i fan sono in trepidante attesa per l’avventura galattica di Kara Zor-El, interpretata da Milly Alcock. Sebbene la produzione di Supergirl si sia conclusa in primavera, il pubblico non ha ancora avuto un assaggio del film diretto da Craig Gillespie. Questa attesa potrebbe presto finire, grazie a una presunta data di uscita del primo trailer di Supergirl. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

