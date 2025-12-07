Super Chieri si sbarazza di Perugia e chiude terza l' andata Definite le Final Eight di Coppa
Le collinari vincono 3-0 (Cekulaev mvp) e si prendono la terza piazza. Secondo successivo consecutivo per Vallefoglia, ok anche Novara e Busto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
LIVE Chieri-Milano, 1-1 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: la compagine di Lavarini conquista il set grazie ad una super Kurtagic
LIVE Chieri-Milano, 2-1 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: torinesi avanti grazie ad una super Nemeth
LIVE Chieri-Milano, 3-2 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: partita dalle mille emozioni, le torinesi la spuntano grazie ad una super Nervini
Reale Mutua Fenera Chieri '76 VS Vasas Röplabda
Simone Corbetta e Rodolfo Palermo - Il successo vale l’aggancio a quota 29 punti (record nel girone di andata, come quello di vittorie) a Novara e Milano, ma le ... Secondo gazzetta.it
Fenera Chieri corsara a Perugia, Igor Novara s'inchina a Conegliano - Netta vittoria per la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 al debutto nei Playoff Challenge. Segnala rainews.it
Ci sarà anche un pò di Perugia nel Super bowl italiano - Ci sarà anche un pò di Perugia nel Super bowl italiano, la finalissima del campionato idi football americano che si disputerà negli Stati Uniti, a Toledo, nello stato dell'Ohio. Come scrive ansa.it