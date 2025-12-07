Summit sulla sicurezza Invito ai commercianti
Sicurezza, Comune e forze dell’ordine incontrano i commercianti. Dopo le aggressioni dei giorni scorsi, e il summit tra sindaca Sereni e Prefettura, martedì alle 19,15 al piano terra della Fabbrica dei Saperi in piazza Matteotti, ci sarà il primo incontro informativo e formativo sui temi della sicurezza e della prevenzione. All’appuntamento saranno presenti amministrazione comunale, polizia locale e Arma dei Carabinieri. "La sicurezza – ha detto la sindaca – è una questione complessa che per essere affrontata richiede responsabilità, chiarezza, professionalità e una programmazione che deve svolgersi in stretta collaborazione con le forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Lanazione.it
