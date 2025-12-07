Successo per la terza edizione di Olio Nostrum all’ISISS di Piedimonte Matese | FOTO

Si è svolta presso l’Isiss di Piedimonte Matese la terza edizione di “Olio Nostrum”, l’evento dedicato alla valorizzazione dell’olio extravergine di oliva casertano, promosso da Coldiretti Campania, Aprol Campania e Coldiretti Caserta.La manifestazione ha visto la partecipazione di tredici. 🔗 Leggi su Casertanews.it