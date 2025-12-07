Successo per La Magia del Natale al Parco Galloppo domani taglio del nastro per il presepe a La Carnale

Salernotoday.it | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Notevole successo per La Magia del Natale al Parco Galloppo: una mattinata semplicemente straordinaria quella vissuta oggi al Parco Galloppo con il coinvolgente Mago Diní. L’evento, organizzato dall’associazione Torrione Eventi APS, ha registrato una partecipazione eccezionale: tantissime. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Grande successo per “Halloween in Piazza”: Foiano in festa tra magia e partecipazione

Inarrestabili. Solierese, quarto successo di fila. Magia Boschetti, Baiso si arrende

Successo al box office del ringraziamento grazie alla magia di Hollywood

successo magia natale parcoFOTOGALLERY. Marchirolo: la magia del Natale illumina il parco della scuola elementare - L’area verde del paese si veste di luci e decorazioni natalizie, portando atmosfera di festa a bambini e famiglie ... Segnala varesenoi.it

successo magia natale parcoLa "magia del Natale" al Parco Galloppo: al via il programma natalizio di Torrione Eventi - L’associazione Torrione Eventi inaugura il proprio programma natalizio con una giornata dedicata alla fantasia, allo stupore e allo spirito delle festività. salernotoday.it scrive

Magia al parco Luminarie nel bosco. Escursioni col trenino e caccia al tesoro - Conclusa con successo l’iniziativa del Parco di Natale, la Città della Domenica sarà visitabile anche nei prossimi giorni di festa grazie ad alcune aperture ... lanazione.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Successo Magia Natale Parco