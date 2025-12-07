Successo per il Violet Charity Gala a sostegno della Lotta contro la Fibromialgia

L’“Hotel Sakura” di Torre del Greco è stato teatro dell’evento di beneficenza “Violet Charity Gala”, appoggiato da Cittadinanzattiva Campania in rete con A isf odv-Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica, nato da un’idea della giornalista, presentatrice e conduttrice televisiva Magda Mancuso, che ha unito altri professionisti tra cui il giornalista Diego Paura, l’imprenditore e patron dell’“Hotel Sakura” Corrado Sorbo e il Fiduciario Napoli e Campania dell’“Amira-Associazione Maitre Italiani Ristoranti e Alberghi” Dario Duro. L’evento è stato patrocinato moralmente della Città di Torre del Greco. 🔗 Leggi su Ildenaro.it