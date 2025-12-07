Suamy Rispoli ritrovata la sedicenne di Portici scomparsa | sta bene

Suamy Rispoli, la sedicenne di Portici di cui non si avevano notizie dallo scorso 2 dicembre, è stata trovata dai carabinieri. Sta bene. Caso chiuso. In mattinata, era stata diffusa. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

Suamy Rispoli, ritrovata la sedicenne di Portici scomparsa: sta bene

