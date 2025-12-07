Suamy Rispoli è stata ritrovata e sta bene Tornerà nella casa famiglia da cui si era allontanata a Portici

È stata ritrovata e sta bene Suamy Rispoli, la sedicenne che dal 2 dicembre scorso era scomparsa da una casa famiglia di Portici, dopo esser uscita da scuola. La ragazzina, secondo quanto si apprende, è stata rintracciata dai Carabinieri a Napoli e ora verrà riportata nella casa famiglia dove si trovava da gennaio, dopo che alla madre era stata sospesa la potestà genitoriale. A lanciare l’allarme era stata proprio la donna, con un post su Facebook. La struttura in cui era ospitata aveva presentato una denuncia di allontanamento lo stesso giorno della scomparsa. L'articolo Suamy Rispoli è stata ritrovata e sta bene. 🔗 Leggi su Open.online

