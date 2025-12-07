AGI - Come ogni anno, nel solco di una tradizione 'parallela', accanto alle polemiche per le assenze importanti, o al mormorio su outfit più o meno appropriati, più o meno stravaganti, ogni Prima alla Scala che si rispetti ha il suo contorno di proteste esterne a sfondo politico e sociale. Quest'anno il flash-mob di protesta del centro sociale del Cantiere in occasione della Prima della Scala a Milano. Tra i bersagli dell'intervento la premier Giorgia Meloni, il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, il sindaco di Milano Giuseppe Sala e lo sviluppatore immobiliare Manfredi Catella. Un militante, davanti un piccolo palcoscenico di fortuna sui cui campeggia uno striscione con la scritta 'Il teatro delle complicità', ha detto "Non vogliamo essere complici di un genocidio e non vogliamo un sindaco che dice ' Palestina libera ' e poi il Comune continua a incassare soldi da Israele". 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Su il sipario alla Scala. Flashmob Propal all'ingresso del pubblico