Su il sipario alla Scala Flashmob Propal all' ingresso del pubblico
AGI - Come ogni anno, nel solco di una tradizione 'parallela', accanto alle polemiche per le assenze importanti, o al mormorio su outfit più o meno appropriati, più o meno stravaganti, ogni Prima alla Scala che si rispetti ha il suo contorno di proteste esterne a sfondo politico e sociale. Quest'anno il flash-mob di protesta del centro sociale del Cantiere in occasione della Prima della Scala a Milano. Tra i bersagli dell'intervento la premier Giorgia Meloni, il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara, il sindaco di Milano Giuseppe Sala e lo sviluppatore immobiliare Manfredi Catella. Un militante, davanti un piccolo palcoscenico di fortuna sui cui campeggia uno striscione con la scritta 'Il teatro delle complicità', ha detto "Non vogliamo essere complici di un genocidio e non vogliamo un sindaco che dice ' Palestina libera ' e poi il Comune continua a incassare soldi da Israele". 🔗 Leggi su Agi.it
Altre letture consigliate
Cala il sipario sulla 'Scala del calcio'. Che cosa ha significato lo stadio San Siro
Lady Macbeth alla Scala di Milano: record d’incassi e un debutto che è già storia Prima ancora che si alzi il sipario, la Lady Macbeth alla Scala di Milano stabilisce già un primato. L’opera di Dmitrij Shostakovich che inaugura la stagione lirica del Teatro alla Sc - facebook.com Vai su Facebook
Scala, oggi la Prima senza Armani e Vanoni: le celebrità attese - (Adnkronos) - La Prima della Scala 2025/26 si apre nel segno dell’emozione e dell’assenza: il Piermarini alzerà il sipario su 'Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk' di Dmitri Vai su X
Su il sipario alla Scala. Flashmob propal all'ingresso del pubblico - Come ogni anno, nel solco di una tradizione 'parallela', accanto alle polemiche per le assenze importanti, o al mormorio su outfit più o meno appropriati, più o meno stravaganti, ogni Prima alla ... Scrive msn.com