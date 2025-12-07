Stupro choc in pieno giorno a San Mauro Pascoli la rabbia delle donne | Ora abbiamo paura Una mamma | Spray urticante anche per mia figlia
San Mauro Pascoli (Forlì Cesena), 7 dicembre 2025 – Un paese sotto choc. A San Mauro Pascoli lo stupro della donna, aggredita in pieno giorno mentre faceva jogging sulla pista ciclopedonale, in aperta campagna, lungo il fiume Rio Salto, da un 26enne gambiano, ha lasciato l’intera comunità sgomenta e preoccupata. L’uomo ora è in carcere in attesa di espulsione per precedenti episodi di violenza, sempre nei confronti di donne. Prima dello stupro aveva molestato un’altra donna sempre a San Mauro Pascoli. La vittima dell’ultimo terribile episodio è a casa circondata dal massimo riserbo e dall’amore della sua famiglia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
