Stuprata a 50 anni a San Mauro Pascoli mentre fa jogging | il 26enne irregolare preso grazie alle sue indicazioni

San Mauro Pascoli (Cesena), 7 dicembre 2025 – Uno stupro, in pieno giorno a San Mauro Pascoli, piccolo comune vicino a Cesena. La vittima è una donna di 50 anni, sotto choc per l’accaduto. Venerdì, in tarda mattinata, la donna è uscita di casa per fare jogging. Il solito percorso, in una giornata assolata, lungo un sentiero ciclopedonale della periferia del piccolo paese che diede i natali a Giovanni Pascoli. La quotidiana abitudine di una corsetta all’aria aperta, annientata da un uomo di 26 anni, gambiano. L’uomo è balzato fuori all’improvviso. Mentre la donna si trovava su un percorso isolato, in un sentiero che costeggia il fiume, l’uomo è balzato fuori dalla vegetazione al lato della strada. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

