Tempo di lettura: < 1 minuto Un’intera famiglia è rimasta ustionata in seguito ad una fiammata che si è sprigionata dalla stufa che era nell’abitazione. L’incidente è avvenuto in un appartamento in via don Luigi Sturzo, ad Arzano, in provincia di Napoli. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, le fiamme sono partite da una stufa a bioetanolo e hanno investito moglie e marito, il figlio di sei anni e un nipote di 16, per poi raggiungere anche un tavolo e un divano. I quattro sono stati ricoverati negli ospedali Cardarelli e Santobono e non sono in pericolo di vita. L’incendio è stato spento dai vigili del fuoco. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Stufa in fiamme, ustionata un’intera famiglia ad Arzano