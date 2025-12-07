Studiosi ebrei contro Israele

Per gli antisemiti non ci sono parole: impiccatevi con la vostra sporca corda. Dedichiamo alcuni minuti di rabbia a chi nel Pd cerca di frenare il bravo Graziano Delrio che con un ddl cerca una strada fuori dal disastro globale dell'odio antiebraico e sceglie l'International Holocaust Remembrance Alliance (Ihra) che come Martin Luther King dice "My brother, chi odia Israele odia gli ebrei". L'Ihra è stata riconosciuta da 40 stati e migliaia di istituzioni ma alcuni intellettuali ebrei la affossano con un documento. Si vantano di essere studiosi di storia degli ebrei e dell'antisemitismo: scrittori e scrittrici, proprio come Albanese è rappresentante dell'Onu. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Studiosi ebrei contro Israele

