Stroppa la sconfitta non pesa | testa già all’Avellino per la squadra lagunare dopo la doccia fredda con l’Inter

Internews24.com | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Stroppa, resta solo un ricordo per il tecnico, che alla vigilia della sfida con l’Avellino guarda avanti e chiede fame, duelli e mentalità. Alla vigilia della delicata trasferta contro l’Avellino, Giovanni Stroppa, allenatore esperto e da sempre molto diretto nella comunicazione, è tornato a parlare della recente sconfitta in Coppa Italia contro l’Inter. Un ko pesante per prestigio e palcoscenico, ma che, secondo il tecnico, non ha lasciato strascichi né sul piano mentale né su quello fisico. L’obiettivo, ora, è esclusivamente il campionato. Stroppa ha sottolineato come la squadra abbia reagito nel modo giusto durante la settimana, lavorando con intensità e concentrazione. 🔗 Leggi su Internews24.com

stroppa la sconfitta non pesa testa gi224 all8217avellino per la squadra lagunare dopo la doccia fredda con l8217inter

© Internews24.com - Stroppa, la sconfitta non pesa: testa già all’Avellino per la squadra lagunare dopo la doccia fredda con l’Inter

Scopri altri approfondimenti

Venezia, Stroppa: "Dobbiamo rimetterci l’elmetto in testa. Da valutare Yeboah e Haps" - Per il Venezia di Giovanni Stroppa la Serie B riprende dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali dal match al 'Castellani' contro l'Empoli che in settimana è passato dalle mani di Guido Pagliuca a ... tuttomercatoweb.com scrive

Venezia, Stroppa sulla sconfitta contro il Lille: “Loro con un motore diverso” - L’allenatore del Venezia Giovanni Stroppa ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine dell’amichevole persa oggi contro il Lille per 3- Come scrive tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Stroppa Sconfitta Pesa Testa