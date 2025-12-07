Stroppa la sconfitta non pesa | testa già all’Avellino per la squadra lagunare dopo la doccia fredda con l’Inter
Inter News 24 Stroppa, resta solo un ricordo per il tecnico, che alla vigilia della sfida con l’Avellino guarda avanti e chiede fame, duelli e mentalità. Alla vigilia della delicata trasferta contro l’Avellino, Giovanni Stroppa, allenatore esperto e da sempre molto diretto nella comunicazione, è tornato a parlare della recente sconfitta in Coppa Italia contro l’Inter. Un ko pesante per prestigio e palcoscenico, ma che, secondo il tecnico, non ha lasciato strascichi né sul piano mentale né su quello fisico. L’obiettivo, ora, è esclusivamente il campionato. Stroppa ha sottolineato come la squadra abbia reagito nel modo giusto durante la settimana, lavorando con intensità e concentrazione. 🔗 Leggi su Internews24.com
