Strege mai vista sull’autostrada un neonato fine tragica | è caccia al pirata

Un incidente pazzesco e pauroso, a farne le spese una famiglia che viene tamponato e invischiata in un incidente drammatico Una storia che fa rabbrividire e un incidente che ha scosso l'Italia. A pagarne le conseguenze è una famiglia distrutta perché a morire è una bambina di pochi mesi e in un modo atroce. Un incidente avvenuto attorno alle 20, sull'autostrada A5 Torino-Aosta, all'altezza di Volpiano, nel Torinese. Strage mai vista sull'autostrada, un neonato fine tragica: è caccia al pirata (Ansa Foto) Cityrumors.it Secondo quanto si è appreso dalla polizia stradale, le prime ricostruzioni sono tragiche e drammatiche anche perché, da quanto si sa, la neonata sarebbe stata sbalzata fuori dall'auto e una volta a terra in strada sarebbe stata travolta da un'altra macchina che arrivava da dietro.

