Straordinario successo per la cerimonia di accensione dell’Albero di Natale a Paupisi

Tempo di lettura: 2 minuti Una serata da ricordare quella che ha illuminato Paupisi il 5 dicembre, trasformando Piazza Don Tommaso Boscaino in un vero e proprio scenario da fiaba. La VIII edizione della Cerimonia di Accensione dellAlbero di Natale e del suggestivo Spettacolo Piromusicale ha infatti registrato un’affluenza eccezionale, confermandosi uno degli appuntamenti più attesi e amati dell’intero territorio. Organizzata dalla Pro Loco di Paupisi, in collaborazione con il Comune di Paupisi e con il Patrocinio dell’Istituto Comprensivo Ponte-Torrecuso-Paupisi e dell’Unpli provinciale e regionale, la manifestazione ha saputo superare ogni aspettativa, coinvolgendo grandi e piccini in una serata carica di emozioni, luce e magia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

